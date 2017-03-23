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'Dur' ihtarına uymadı, polis alarma geçti

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'Dur' ihtarına uymadı, polis alarma geçti
Körfez'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi. Polisin yolu kesmesi sonucu cip Derince İlçesi'nde durdurulurken, polise hakaret eden sürücü hakkında 'Polise görevini yaptırmamak, hakaret ve tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldı.

TEM Körfez gişeleri çıkışında yol kontrolü yapan polis ekipleri şüphe üzerine A.K. yönetimindeki cipi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü D-100 Karayolu yönüne ilerledi. Alarma geçen polis ekipleri Derince'de yolu ulaşıma keserek aracı durdurdu. Araçtan inip polislere hakaret ettiği öne sürülen A.K. gözaltına alınırken, hakkında 'Polise görevini yaptırmamak, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla işlem yapıldı. Polis aracın evraklarını kontrol ederken herhangi bir eksiklik olmadığını tespit etti. A.K.'nin cipte bulunan yakınları yapılan işleme tepki göstererek araçla olay yerinden ayrıldı.

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