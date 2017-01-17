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Durakta beklerken cep telefonu çalındı 

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Durakta beklerken cep telefonu çalındı 
Olay, Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi mevkiindeki kapalı pazar yeri önünde bulunan durakta meydana gelmiş.

İlimtepe Kalıcı Konutları’nda oturan, kuaför salonu işleten genç girişimci iş kadını Tuba Güney Kalaycı, durakta bir süre minibüs bekledikten sonra İlimtepe’deki evine gitmek üzere minibüse binmiş. Ama minibüse bindiğinde, üzerindeki cep telefonunun çalındığını fark etmiş. 

Tuba Güney Kalaycı, hemen polise gidip, durumu anlatmış. Hırsızlık olayının durakta beklerken gerçekleştiğini düşünüyor.  Polis, durak bölgesindeki Mobese kayıtlarını inceleyerek hırsızı bulmaya çalışıyor.  Kuaför Tuba Güney Kalaycı da, bu işin peşini bırakmamakta kararlı. Hırsızın yakalanmasını ve başkalarının canını yakmadan en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor. 
 

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