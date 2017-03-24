Dürdane Özdilek ile Çenesuyu finalde

İlkokullar arası küçük erkekler futbol il birinciliğinde bugün yar final maçları vardı.

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki ilk maçta Dürdane Özdilek, Derince Alparslan’ı 1-0 yendi. Diğer maçta ise Çenesuyu, Darıca Bağlarbaşı’na 3-1 üstünlük sağladı. Böylece finalistler belli oldu. Kartepe Dürdane Özdilek ile Çenesuyu pazartesi günü şampiyonluk için sahaya çıkacak. Darıca Bağlarbaşı ile Derince Alparslan ise üçüncülük maçı oynayacak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçlar 10.00’da başlayacak.

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İl şampiyonu olduktan sonra Kütahya’daki ilk grubu da geçen Kartepe Mesleki Teknik AL bayan futbol takımı ilimizi Denizli’deki yarı finallerde temsil ediyor. Ekibimiz dün Zonguldak ile oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Bugün geçen yılın finalisti Aydın ekibiyle oynayan Kartepe MTAL sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Hakemin kurbanı olan temsilcimizin 1-0 mağlupken net bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Temsilcimiz gruptaki son maçını yarın saat 15.45’te İstanbul ile oymayacak. Denizli’deki yarı finallerde 8 takım 4’erli iki grupta yer alıyor. Tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2’ler turu geçecek. Çapraz eşleşme usulü oynanacak maçları kazanacak 2 takım Türkiye finallerine yükselecek. Temsilcimiz bugünkü maçını kazanırsa çapraz eşleşmeye kalacak.