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Durduk yere kilo almanıza sebep olan 5 günlük alışkanlık

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Durduk yere kilo almanıza sebep olan 5 günlük alışkanlık
Yazın neredeyse ortasına geldiniz ama hala fazla kilolarınızdan kurtulamadınız mı? O zaman gelin siz farkında olmadan size kilo aldıran bu 5 alışkanlığı birlikte öğrenelim...

Uzun zamandır Fast Food ve şeker yemiyorsunuz, düzenli olarak egzersiz yapıyor ve kilo vermek için çabalıyorsunuz… Fakat ne yazık ki ne yaparsanız yapın; az yemek yemeler, onca döktüğünüz terler işe yaramadığı gibi, bir de üstüne kilo alıyorsunuz!

Siz fark etmeseniz de aslında gün içerisinde yaptığınız çoğu alışkanlığınız zayıflamanıza yardımcı olmak yerine tam tersi size kilo aldırıyor.

İşte o 5 alışkanlık…

Aşırı uyku

Az uyuduğunuzda iştahınızı artıran stres-tepki hormonu vitesi beşe takıyor. Bununla birlikte, aşırı uyku da iyi değil.  Yakın tarihli bir araştırmaya göre, günde 10 saatten fazla uyumak, vücut kitle indeksinin yükselmesine neden olabilir. Doktorların 7-9 saat uykuyu tavsiye etmesine şaşırmamak gerek.

Daha gün doğmadan yola çıkmak

Uyandıktan hemen sonra jaluzileri veya perdeleri açın. Bir araştırmada, sabahın erken saatlerinde çıkan mavi ışık dalgalarının metabolizmanızı hızlandırdığı ve vücudunuzun uyanmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu. Vücut kütle indeksinizi etkilemek için 20-30 dakika gün ışığı almanız yeter.

Dağınık yatak

Garip gelebilir, ama gerçek. ABD Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, yataklarını topladıklarını söyleyen kişilerin genel olarak daha iyi uyudukları ortaya çıktı. Sonuçta, sağlıklı bir uyku sağlıklı bir kiloya ulaşmanıza yardımcı olan ilk şey, değil mi?

Tartılmayı unutmak

Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar her gün tartılmanın kilo vermeyi teşvik eden başarılı bir teknik olduğunu kanıtladı. Sabahları uyanıp tuvalete girdikten sonra, bir şey yemeden veya içmeden teraziye çıkmanız öneriliyor. Gece boyu su kaybettiğiniz için en doğru rakamı alırsınız.

Kahvaltıyı geçiştirmek

Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar, sabahları lezzetli bir kahvaltıyla kendinizi şımartmanız gerektiğinde ısrar ediyorlar. 600 kalori yağsız protein, karbonhidrat ve biraz tatlı içeren dengeli bir kahvaltı, günlük diyet planınızı izlemenizi kolaylaştırır.

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