Durmuş: “Yeni partiyi kuracağız”

MHP’de mevcut teşkilata muhalifler arasında yer alan, MHP Kocaeli eski Milletvekili Cumali Durmuş, yeni partiyi kuracaklarını söyledi. Durmuş, Gölcük Teşkilatı’nda gerçekleşen istifaları değerlendirerek, “Bir yönlendirme söz konusu değil” dedi.

Mevcut teşkilata muhalifler arasında yer alan MHP Kocaeli eski Milletvekili Cumali Durmuş, Gölcük Teşkilatı’nda gerçekleşen istifalarla ilgili görüşlerini açıkladı. İstifaların devam edip etmeyeceği konusunda bilgi sahibi olmadığını söyleyen Durmuş, “İsteyen istifa eder, isteyen üyeliğini devam ettirir. MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nın söylediği gibi istifalar devam etmeyecekse, teşkilat adına olumlu bir gelişme olur. Ben de bir dönem aktif olarak görev yaptığım parti adına mutlu olurum. Parti üyeliği gönüllülük esasına dayanır. Yeni partiyi kuracağız. İstifa edenler isterlerse partimize üye olabilir, isterlerse olmazlar. İstifaların devam edip etmeyeceği hususunda bilgi sahibi değilim. Bir yönlendirme söz konusu değil” dedi.

Ayşegül KALAYCI