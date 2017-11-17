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Dursun Acar vefat etti

Dursun Acar vefat etti

CHP’nin ilimizdeki tanınmış isimlerinden Dursun Acar hayatını kaybetti

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CHP İzmit İlçe eski yöneticilerinden, bir dönem eski Saraybahçe Belediyesi’nde Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Dursun Acar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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