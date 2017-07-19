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Durukan Gençlik ve Spor başarıya doymuyor

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Durukan Gençlik ve Spor başarıya doymuyor
Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapılan 72 ilden 2400 sporunun katıldığı Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda ilimiz adına mücadele eden Durukan Gençlik ve Spor Kulübü çok önemli başarılara imza attı.

Dorukan Gençlik SK sporcularından Talha Enes Kanber 65 kiloda Türkiye ikincisi, İsmail Burak Köksal 57 kiloda, Tuğba Nur Biçer 29 kiloda Türkiye üçüncüsü oldular. 47 kiloda Nisa Nur Oral ile 51 kiloda Zeynep Oral ilk kez katıldıkları şampiyonada ilk 8 içerisinde yer aldılar. Şampiyonada dereceye giren 5 sporcu 26-27 Temmuz’da Karaman’da yapılacak Dünya ve Avrupa şampiyonaları milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

MELİH YENİ: “HIZLA BÜYÜYORUZ”
Kulübün tekvando antrenörü Melih Yeni şu ana kadar elde ettikleri başarılardan söz etti, “Bu yılın başında yıldızlar kategorisinde iki sporcumuz Atina’da yapılan Dünya Başkanlık Kupası’nda ülkemizi temsil etti. Gençler kategorisinde Milli takımımız adına Türkiye Açık’ta Halit Faruk Acar bronz madalya aldı. 6 sporcumuz uluslararası şampiyonalarda dereceye girdi. Analig ve okullar arası birçok organizasyonda derece elde ettik. En son Antalya’ da ses getirdik. Hızla büyüyoruz. Özverili çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Güçlü bir alt yapımız var. 2 yılda katıldığımız her şampiyonadan madalya ile dönmeyi başardık. Allah nasip ederse küçüklerdeki bu performansımızı genç ve büyük takımlara kadar taşımak istiyoruz. Bize destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar ve ASKF Başkanı Murat Aydın’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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