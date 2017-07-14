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Durukan Gençlik’ten Aydın’a ziyaret

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Durukan Gençlik’ten Aydın’a ziyaret

İlimizin başarılı spor kulüplerinden Durukan Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Durukan, Kulüp Antrenörü Melih Yeni, tekvandoda dereceye giren sporcular Tuğba Biçer, İsmail Köksal, Enes Kanver, geçtiğimiz günlerde ASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret ettiler. 

Başkan Aydın,  ziyaret için teşekkür edip başkan, teknik adam ve sporculara ay sonundaki Dünya ve Avrupa şampiyonası seçmeleri için başarı dileğinde bulundu.

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