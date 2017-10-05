Duş alırken ölümden döndü

Bir okulda memur olarak çalışan Emrah Taş (20), oturduğu dairede duş almak için banyoya girdi. Banyodaki elektrikli şofbenin düğmesini çeviren Emrah Taş, bir anda elektrik akımına kapıldı.Taş can havli ile kendisini geriye atarak akımdan kurtuldu. Yaralanan Emrah Taş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Binali ASLAN



