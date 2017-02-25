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Düşecek son iki takımda belli olacak

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Düşecek son iki takımda belli olacak
Süper Lig B Grubu’nda son haftada düşecek iki takımda kesinleşecek.

Son haftaya 22 puanla giren Beylikbağıspor, Ç.Balaspor karşılaşmasını 3-0 hükmen kazanıp, puanını 25’e çıkaracak. 22 puanlı Denizliköyüspor da deplasmanda 1937 Sekaspor ile karşılayacak.

YAVUZSPOR, BEYLİKBAĞI VE DENİZLİKÖYÜ’NDEN İKİSİ DÜŞECEK

23 puanlı Yavuzspor ise Kartepe deplasmanında sınav verecek. Yavuzspor kazanması haline Beylikbağı ile Denizliköyü’nün şansı kalmıyor. Yavuzspor kaybeder; bu iki takım kazanırsa ligi aynı puanda bitirecekler. Denizliköyü ile Beylikbağıspor arasındaki ikili averajlar eşit olduğu için bu iki takım baraj maçı oynayacak. Yavuzspor ve 25 puanlı İlimtepe FK’da kaybederse bu kez Denizliköyü, İlimtepe FK ve Beylikbağıspor’un da üçlü averaja kalma ihtimali de bulunuyor.

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