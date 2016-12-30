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Duvar yıkıldı otomobil altında kaldı

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Duvar yıkıldı otomobil altında kaldı
Kocaeli’de etkili olan kar ve yağmur yağışına dayanamayan 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı bir otomobilin üstüne yıkılırken duvar üzerindeki apartman sakinleri tahliye edildi. 

Olay 22.30 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı park halindeki bir otomobilin de üstüne yıkıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, ilk olarak göçük riskine karşı çevre apartmanlarda oturan vatandaşları tahliye etti. Tahliye işlemlerinin ardından ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çökme sonrası çevrede oturanların korku yaşadığını belirten Yeşilyurt mahalle muhtarı Nihat Karaaslaner, “Sabah saatlerindeki itibaren yağan yoğun karın, sulu yağmasından dolayı bazı zeminlerin ıslanmasından dolayı, 7 metre yüksekliğindeki duvarın çökmesi meydana geldi. Herhangi bir can kaybımız yok. İstinat duvarı yüksek ama sağlıklı yapılmadığından dolayı bu olayı olduğunu görüyoruz” dedi. 

Öte yandan etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle çevre sitelerde elektriklerin kesildiği ve bir elektrik direğinin de göçük nedeniyle yıkıldığı öğrenildi.
 

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