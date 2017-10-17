Duyar, Ankara yolcusu
Büyük Birlik Partisi(BBP) geçtiğimiz Pazar günü il kongresini gerçekleştirmiş mevcut başkan Serhat Duyar yeniden başkan seçilmişti. Kongre yükünü atlatan Duyar, üst kurul delegeleriyle birlikte Ankara’ya diyor.
OY KULLANACAKLAR
Duyar ve üst kurul delegeleri 22 Ekim Pazar günü genel merkezde gerçekleşecek olan kurultaya katılacak. Kurultayda oy 27 kurultay delegesi oy kullanacak.
Çiğdem ARMAĞAN
Kurultayda oy kullanacak isimler şöyle:
Serhat DUYAR
Mustafa ZENGİN
Ali Rıza AYMAN
Baran ASLAN
Barış NAS
Bayram KURTARAN
Dilek SERT
Elvan ŞAHİN
Erdal GÜNEŞ
Fuat ÖZTÜRK
İsmail AYDIN
Kadir ÇEVRİM
Kadir ENGİN
Kemal AKMAN
Mehmet Said ÖZER
Müge UÇAR
Nilgün YÜKSEL YILMAZ
Niyazi ÇAKIR
Önder KAYAOĞLU
Sercan ÖZMEN
Sezgin ÖZMEN
Suat KÖSE
Tacettin Tekin ORHAN
Volkan ÖZMEN
Yakup ÜSTÜN
Yusuf ÖMÜR
Zülfikar ŞAHİN
Mehmet Said ÖZER
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