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Duyar, Ankara yolcusu 

Duyar, Ankara yolcusu 

Büyük Birlik Partisi(BBP) geçtiğimiz Pazar günü il kongresini gerçekleştirmiş mevcut başkan Serhat Duyar yeniden başkan seçilmişti. Kongre yükünü atlatan Duyar, üst kurul delegeleriyle birlikte Ankara’ya diyor.

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OY KULLANACAKLAR
Duyar ve üst kurul delegeleri 22 Ekim Pazar günü genel merkezde gerçekleşecek olan kurultaya katılacak. Kurultayda oy 27 kurultay delegesi oy kullanacak.

Çiğdem ARMAĞAN

Kurultayda oy kullanacak isimler şöyle:

Serhat DUYAR        

Mustafa ZENGİN

Ali Rıza AYMAN                  

Baran ASLAN                           

Barış NAS                        

Bayram KURTARAN               

Dilek SERT                         

Elvan ŞAHİN                         

Erdal GÜNEŞ                         

Fuat ÖZTÜRK            

İsmail AYDIN              

Kadir ÇEVRİM          

Kadir ENGİN              

Kemal AKMAN         

Mehmet Said ÖZER

Müge UÇAR

Nilgün YÜKSEL YILMAZ

Niyazi ÇAKIR

Önder KAYAOĞLU

Sercan ÖZMEN

Sezgin ÖZMEN

Suat KÖSE

Tacettin Tekin ORHAN

Volkan ÖZMEN

Yakup ÜSTÜN

Yusuf ÖMÜR

Zülfikar ŞAHİN

Mehmet Said ÖZER

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