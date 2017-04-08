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Duyar, Ceyhan'a gitti

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Duyar, Ceyhan'a gitti
Genel merkez tarafından BBP İl Başkanlığına atanan Serhat Duyar, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde 45 gün içerisinde partiyi kongreye götürmek üzere Büyük Birlik Partisi İl Başkanı olarak atanan Serhat Duyar bugün AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ı AK Parti il binasında ziyaret etti. Ceyhan ve Duyar görüşmede 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasıyla ilgili fikir alış verişinde bulundu.  AK Parti İl Başkanı Ceyhan Duyar'a yeni görevinde başarılar dileyip ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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