Duyar, hasarlı binaları inceledi

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, çevreden artan şikayetler üzerine İzmit 42 Evler Mahallesi'nde 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne hasarlı olan binaları yerinde inceledi ve şikayetleri dinledi.

Duyar ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yüksek katlı bina depremde ağır hasar almış rapor beklediği için yıkılmayı bekliyor. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok çocuklar binanın içinde oynuyor. Uyuşturucu bağımlılarından çevre sakinleri bu binayı kullandıkları için şikayetçi. 17 Ağustos depreminde doğan bebek reşit olmak üzere. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Tehlike oluşturan binanın etrafında derhal güvenlik önlemi alınmalı"

Çiğdem ARMAĞAN