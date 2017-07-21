Duyar, hasarlı binaları inceledi

Duyar ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yüksek katlı bina depremde ağır hasar almış rapor beklediği için yıkılmayı bekliyor. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok çocuklar binanın içinde oynuyor. Uyuşturucu bağımlılarından çevre sakinleri bu binayı kullandıkları için şikayetçi. 17 Ağustos depreminde doğan bebek reşit olmak üzere. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Tehlike oluşturan binanın etrafında derhal güvenlik önlemi alınmalı"
Çiğdem ARMAĞAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.