Duyar: “Velev ki kongre iptal...”

15 Ekim tarihinde yapılan ve Serhat Duyar’ın yeniden başkan seçildiği kongre iptal edildi. Partili Ercan Keleş, Kocaeli Adliyesi'ne giderek İl Seçim Kuruluna dilekçe vermiş, delege listesine usulsüzlük karıştırdığını iddia etmişti. Karar doğrultusunda kongre iptal edildi.

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Kararı akşam basın yoluyla öğrendim. Bize böyle bir karar gelmedi. Hemen teşkilatlardan sorumlu genel başkan Yardımcısı Haşim Yanar’ı aradım onunla görüştüm. ‘Biz Genel merkez olarak YSK kararına bakalım. Siz işinize devam edin’ dedi. Velev ki kongre iptal edildi. Bir sıkıntı olmaz, yeniden yönetimimiz oluştururuz” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

Mahkemeden flaş BBP kararı! İptal edildi