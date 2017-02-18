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Duygu Gümüş vefat etti

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Duygu Gümüş vefat etti
İzmit Serdar Mahallesi Çayır Sokak No:3’te oturan serbest işçi olarak çalışan Ahmet Gümüş ile Oya Gümüş çiftinin çocukları Duygu Gümüş (30), böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. D

uygu Gümüş’ün cenazesi Serdar Yeşil Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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