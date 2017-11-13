Düzyurt maçı hazırlığı başlıyor

Pazar günü içeride oynanacak Düzyurt maçının startı yarın verilecek. 17 Ağustos Sahası’nda haftanın ilk idmanının başlama saati 16.00 olarak belirlendi. Bu arada Başkan Bahri Yavuz, Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil ve teknik patron Fatih Kavlak’ın sabah bir araya gelecekleri belirtildi.