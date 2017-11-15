Düzyurt maçı, Kavlak’ın son şansı

Üst üste 7 maç kazanamamış, üstüne son üç hafta hiçbir varlık gösterememiş bir takımın teknik sorumlusunun istifa etmesi gerektiğini düşünerek, Cizre maçı sonrasında Fatih Kavlak’tan bu kararı bekledik. Öyle üzerinde düşünülecek bir durum değildi, maçtan hemen sonra kararını açıklamalıydı. Yapmadı, kimseye de bir şey demedi. Akşam etraflıca düşündükten sonra ertesi gün böyle gitmeyecek diyerek istifa edeceğini umduk ama yine yapmadı. Bu durumda gözler yönetim kuruluna çevrilmişti. Pazartesi akşamki olağan toplantıda mutlaka kötü gidişat masaya yatırılacak ve teknik direktör konusu enine boyuna tartışılacaktı.

YÖNETİMDEN ÇIKAN KARAR

Merakta toplantıdan çıkacak sonucu bekledik. Toplantı sonrasında her hangi bir resmi açıklama yapılmadı ama yönetime yakın kaynaklardan çıkan kararı öğrendik. Yöneticiler herkes gibi gidişattan memnun değildi, tedirginliklerini, endişelerini de toplantıda tek tek ortaya koymuşlar. Ancak bu aşamada teknik direktörle yolları ayırmanın iyi sonuç getireceğine inanmamışlar, devam kararı almışlar. Kararın böyle çıkmasında Başkan Bahri Yavuz’un etkisinin yüksek olduğu inancındayım. Yavuz’u çok iyi tanıyoruz. İstikrardan yanadır, 7-8 maçta teknik direktörü göndermek gibi bir düşüncesi yoktur.

İNŞALLAH KAZANIRIZ

Neyse, yönetimin devam kararının hayırlı olmasını diliyorum. Ancak bu haftaki Düzyurt maçının Kavlak için son şans olduğu düşüncesindeyim. Allah göstermesin olası bir kötü sonuçta Kavlak’a teşekkür edilecektir. Diliyoruz ki, pazar günkü maçı kazanalım, geleceğe dair umutlanalım. Bizim derdimiz Kavlak değil, Kocaelispor. Takım iyi olsun da başında bulunan isim hiç önemli değil. Böyle gitmez derken, takımın performansını kast ettim. Kavlak da bunun farkında. Düzyurt maçında takımın performansında bir değişiklik olmaz, sonuç yine hüsran olursa Fatih Kavlak’ı kimse burada tutamaz. Bu kadar açık, net.

Mesut’un yanında Sinan, süper olur

Devre arasında transfer yasağı kaldırılacak mı? Kocaelispor camiasında sanıyorum ki en çok merak edilen konu bu. Taraftarın önemli bir bölümü yasak kalkmazsa, takımın yeniden amatöre düşebileceğine dair yorumlar yapıyorlar, tek kurtuluş takviye diyorlar. Malum ara transfer dönemi 4-31 Ocak tarihlerine kapsıyor. Yani önümüzde 2, 2.5 ay gibi bir süre var. Bildiğim kadarıyla futbolcu ailesine 12 milyon civarında borç var ve dosya sayısı da 60 dolayında. Kentkonut’tan para gelecek, pazarlıklar yapılacak ve hepsinden muvafakatname alınacak. Kolay bir süreç değil. Elbette mümkün değil diyemeyiz ama zorluğunu da görmemiz gerekiyor.

ESKİ KATI TAVRI YOK

Transfer izni bir tarafa, taraftarların Sinan Pektemek ile ilgili de beklentileri var. Başta Sinan çok katıydı, kesinlikle olmaz diyordu ama Hamza’nın düğününde Başkan Bahri Yavuz ile yaptığı görüşmenin ardından yumuşadığına dair haberler alıyoruz. Sinan’ın İzmit’te iyi görüştüğü benim çok sevdiğim biri var, geçen gün konuyla ilgili aradığımda, “Evet geçen hafta kendisiyle görüştüm, eskisi gibi katı değil, düğün sonrasında bu iş olabilir” dedi. Sinan pazar günü evleniyor. Sonrasında yapılacak görüşmelerle ikna edilmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor. Yani, ara transfer tescil dönemi, yasağın kalkması gerekmeksizin Sinan’ın takıma dönme ihtimali belirdi.

İKİ FLAŞ TRANSFER

Kimileri 6 ay futboldan uzak biri, ikinci yarıda ne verebilir diye düşünüp olumsuz bakabilir. Sinan iyi bir profesyonel, kendine iyi bakan futbolcu. Sıkı bir devre arası kampının ardından ikinci yarıda takıma gol yollarında ciddi katkı sağlayabilir. Bir de Mesut’un döneceğini düşündüğümüzde yasak kalkmasa bile iki flaş transfer yapmış oluruz. Mesut’un yanında Sinan, ne müthiş olur. Ki, bu durum çok şeyi değiştirebilir. Heyecanla, umutla bekliyoruz.

Fikstüre bakmamış olabilir mi!

Gölcükspor’da Kayhan Çubuklu dönemi iyi başlamadı. Üç maçta 1 puan tam bir hayal kırıklığı. Baktığımda üst üste sıkı maçlara çıktılar. Tire’den sonra Diyarbekir ve Turgutluspor gibi şampiyonluk adaylarıyla oynadılar. Aklıma ister istemez Güvenç Kurtar’ın Sarıyer’i küme düşürdükten sonraki, “Göreve gelirken puan durumuna bakmamıştım” efsane sözleri geldi. Acaba sevgili Çubuklu teklifi kabul ederken fikstüre bakmamış olabilir mi?

ÇOK İYİMSER BAKIYORLAR

Esprisi bir yana Başkan Ahmet Şahin ile teknik patron Çubuklu geleceğe dair umut dolu mesajlar veriyorlar, Play-Off yarışının içerisinde olacağız diyorlar ama ben çok iyimsek baktıkları düşüncesindeyim. Hele hele Çubuklu’nun Turgutluspor maçı öncesindeki, “Kadromuz yeterli, takviyeye ihtiyaç yok” şeklindeki demecini görünce şaşırmakla birlikte tedirgin olduğumu itiraf etmek isterim. Kadromuz yeterli dedikten 3 gün sonra çıktığın iç saha maçında 5 gol yemek nasıl izah edilebilir acaba?

2-3 TAKVİYE ŞART GÖZÜKÜYOR

Malum Kayhan Çubuklu BAL sezonu Kocaelispor’da da aynı şeyi yapmış, ara dönemde transfer istememişti. Sonucunu da hep birlikte görmüştük. Gölcükspor’un maçlarını izleyenler belli mevkilerde mutlak takviye gerektiğini, aynı kadroyla devam edilmesi halinde ciddi sıkıntılar çekileceğini söylüyorlar. Seyircileri falan kast etmiyorum, işi bilenlerin öngörüsü bunlar. Çubuklu bu açıklamasıyla mevcut futbolculara size güveniyorum mesajı mı vermek istiyor, yoksa maddi olarak zorlanan yönetimi ara transfer döneminde sıkıntıya sokmak mı istemiyor bilmiyorum, ancak aldığım bilgiler bu takıma en azından 2-3 takviyenin şart olduğu yönünde.

TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Tüm umutların orta alanda Sedat’a, forvette Berke’ye bırakıldığı bir takımın, bunların yokluğunda neler yaşadığı ortadayken, “Kadromuz yeterli, adama ihtiyaç yok” demek ne kadar gerçekçi takdiri Gölcükspor kamuoyuna bırakıyorum. Gerçi, başka bir sorun var. Alacaklı birçok ismin TFF’ye başvurularında haklı çıktıklarını, kulübün bu futbolculara 300 bin TL dolayında borcu olduğu yönünde bilgiler alıyorum. Yani ara dönemde transfer yasağı gibi bir engel çıkabilir. Yani yarın Çubuklu karar değiştirip bir iki oyuncu alalım derse, bu mümkün olamayabilir. Böyle bir tehlike de var. Gölcükspor’u sıkıntılı bir süreç bekliyor.