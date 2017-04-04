Dytech’te yılan hikâyesine dönen görüşmelerde önemli gelişme

Yetki ve toplu sözleşme süreci yılan hikâyesine dönen Dytech Fabrikası’nda işveren işçilerle bireysel sözleşme imzaladı.

Kartepe’de kurulu olan Dytech Fabrikası ile ilgili yetki konusunda dava süreci devam eden Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız imzalanan sözleşme ile ilgili şunları söyledi:

“Sözleşme orada aynı Toyota ya da Hundai modeli gibi oldu. Yani, işveren işçi üzerinde yarattığı baskı tehdit ve korku üzerinden işçiyi gönül rızası olmadan bireysel sözleşmeye razı etti. Bireysel sözleşme gereği de performansa dayalı sözleşme imzaladılar. Bireysel sözleşmenin toplu sözleşme, grev lokavt ya da yetki alma kanunu ile ilgili herhangi bir hükmü yok. Dolayısı ile orada bizim sürecimiz devam edecek. Orada imzalanan toplu sözleşme değil, bireysel sözleşme. İşverenin açıklamasına göre sözleşme 1 yıl geçerli olacak. Ancak bizim mahkeme sürecimiz devam ediyor. 16 Mayıs’ta mahkememiz var. İşveren iradesi ile ortaya konmuş bir sözleşmenin işçinin bütününü memnun etmesi söz konusu olamaz. Bu noktada işçilerin, kendi iradesini taşıyacak bir anlayışla faaliyet yürütecek olan sendikal tercilerini sendikamızdan yana bakmasını bekliyoruz. Yetkiyi aldığımızda bakanlığa yetki müracaatında bulunup yeni bir sözleşme süreci başlatacağız” dedi.

GERİYE DÖNÜK FARKLAR ÖDENDİ

İşçilerle imzalanan sözleşmeye göre; her işçiye geri dönük farklara mahsuben net 4000 lira ve geride dönük fazla mesai farkı ödemesi yapıldı. Tüm ücretlere önce net 220 liralık bir artış yapılması kararlaştırıldı. En düşük saat ücretinin 8,95 liraya yükseldiği Dytech’ te işçi ücretlerine ayrıca kıdemlerine göre de artış yapıldı. Varılan anlaşmaya göre; 1-3 yıl arası kıdemi olan işçilere aylık brüt 25 lira, 3-5 yıl arası kıdemi olanlara brüt 45 lira, 5-7 yıl arası kıdemi olanlara brüt 95 lira, 9 yıl ve üzeri kıdemi olanlara ise brüt 120 liralık zam yapıldı. İşçilerin yıllık izinleri ve evlilik izinlerine 1’er gün eklenirken, sosyal haklarda da artış sağlandı. Buna göre; dini bayramlarda 425 lira, yıllık izinlerde 150 lira, evlilik durumunda ise 450 lira ödeme yapılacak.

Ayşegül Kalaycı

