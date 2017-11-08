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E-Devlet üzerinden adres belgesi almak kolaylaştı

E-Devlet üzerinden adres belgesi almak kolaylaştı

E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” hizmeti, içeriği ve kapsamı genişletilerek yeni haliyle kullanıma açıldı.

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Daha öncesinde e-devlet Kapısı'ndan sadece kendi için belge alınabiliyor iken, artık Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi'ni kendi, eşi ve henüz ergin olmayan çocukları için belgeleri alınabilecek.

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