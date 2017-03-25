E Grubu maçları Kavaklı’da

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının ağırlıkta olduğu E Grubu’nda da ligin ilk yarısı yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Grupta averajla zirvede yer alan Yuvacıkspor, son haftayı hükmen galibiyetle geçirecek. Yuvacıkspor ile aynı puanda bulunan İzmit Sanayispor da, son haftayı bay geçiyor.

GÖLCÜK İY-TEPEKÖY DEFNESPOR

E Grubu’nda 12 puanlı bir diğer takım Gölcük İY ise Kavaklı Stadı’nda 16.00’da başlayacak maçta Tepeköy Defnespor’u konuk edecek. Bu karşılaşma Tepeköy defnespor içinde çok büyük önem taşıyor. Bu sahada günün bir diğer maçında da 14.00’de Kavaklıspor ile Yalakderespor puan mücadelesi yapacak. Rakiplerinin biraz gerisinde kalan Kavaklıspor, grubun zayıf rakibi olan Yalakderespor’u yenip, iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.