E Grubu’na dahil kritik maçlar Kavaklı Stadı’nda

E Grubu’nda ligin ilk yarısı geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalarla tamamlanmıştı.

Ligin ilk yarısını Yuvacıkspor 15 puanla zirvede bitirdi, Gölcük İY, Kavaklıspor ve İzmit Sanayispor, bu takımı takip ediyor.

ZİRVEYİ YAKINDAN İLGİLENDİREN MAÇLAR

Ligin ikinci yarısının ilk haftası da çok önemli maçlara sahne olacak. Zirve yarışı yapan Gölcük İY, bir puan gerisindeki İzmit Sanayispor ile Kavaklı Stadı’nda karşılaşacak. Aynı sahada Kavaklıspor da Tepeköy Defnespor ile oynayacak. İlk maçın başlama saati 17.00, ikinci karşılaşma ise 19.00’da start alacak.

LİDER YUVACIKSPOR YALAKDERE İLE OYNUYOR

Bu sezon 2.Küme’de çok iddialı bir takım kuran, hedefini 1.Küme olarak belirleyen Yuvacıkspor, ligin ilk yarısını zirvede tamamladı. Zirvede çok rahat olmayan Siyah-Beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Başiskele Stadı’nda Yalakderespor karşılaşması ile start verecek. Grubun en zayıf takımları arasında yer alan Yalakderespor karşısında, Yuvacıkspor’un zorlanmadan kazanması bekleniyor.