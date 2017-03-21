'e-Nabız'dan uluslararası başarı

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulaması, 2016 Dünya Zirve Ödüllerinde "En İyi Sağlık Uygulaması" seçildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulaması, Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu İnisiyatifi kapsamında verilen 2016 Dünya Zirve Ödüllerinde (WSA-World Summit Award) "En İyi Sağlık Uygulaması" seçildi.

Dünyada sağlık alanında ödüle layık görülen 5 projeden bir olan uygulamayla Türkiye, 2003'ten bugüne devam eden WSA kapsamında ilk kez ödül almaya hak kazandı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete alınan ve 4,5 milyonu aşan kullanıcı sayısına erişen e-Nabız, sahip olduğu özelliklerle vatandaşlara tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyor.

Teknoloji ve sağlık alanında birçok kez ödüle değer bulunan sistem, 178 ülkeden 400'den fazla projenin yarıştığı WSA kapsamında da sağlık kategorisinde ödüle layık görüldü.

Vatandaşların sağlık geçmişini tek bir platform üzerinden kontrol etme imkanı sunan e-Nabız, gelişmeye devam ediyor.

Kullanıcıların muayene, tetkik ve tedavilerinin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerini yönetebildiği ve tıbbi özgeçmişine 7 gün 24 saat internet ile mobil cihazlar üzerinden erişebildiği sistem, dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısı olarak dikkati çekiyor.