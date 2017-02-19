Ecertaş: “Referandumdan sonra halk patron olacak”

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ilimizde katıldığı gençlik kolları bölge toplantısında referandum süreci sonrasında ülkede halkın patron olacağı sisteme geçileceğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları’nın 1.Bölge İl Başkanları Toplantısı bugün ilimizde Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Başiskele’deki The Ness Otel’de saat 16.00’da başlayan toplantıya 14 ilin il gençlik kolları başkanları ile 173 ilçe gençlik kolları başkanları katıldı.

EVET MÜHÜRLÜ ATKILAR

Öte yandan programda AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Zeki Aygün, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, MYK ve MKYK gençlik kolları üyeleri, ilçe gençlik kolları başkanları ve parti teşkilatı hazır bulundu. Programa katılanlar üzerinde “evet mührü” bulunan kırmızı beyaz renkte atkı taktı.

MECLİSE ATILAN BOMBA

Programın açılış konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Allah nasip ederse 16 Nisan’dan sonra güçlü bir anayasaya sahip olacağız. Bizi heyecanlandıran kısmı ise 18 yaşında seçilme hakkı kazanmamız olacak. Bu bize 21 yaşında İstanbul’u feth eden Fatih Sultan Mehmet’i hatırlatıyor. Bazıları ise bunu meclise atılan bir bomba olarak görüyor” diye konuştu.

15 YIL ÖNCEKİ HEYECANI YAŞIYORUM

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Böylesi bir programın 14 il içinde Kocaeli’de yapılması bizim için büyük mutluluk. Bende 15 yıl önce siyasete gençlik kollarını kurucu vazifesiyle başladım. Her kürsüye çıktığımda hele hele gençlerle bir araya geldiğimde 15 yıl öncesinin heyecanını yaşıyorum. Bunun tek sebebi ben gençlik kollarında siyasete başladım ve ölünceye kadar aynı heyecanla siyaset yapacağım” ifadelerini kullandı.

BİR TEK AĞABEYİM YOKTU

Hiç siyaset yapmadan Kurucu Başkan Nihat Ergün’ün teklifi üzerine kurucu gençlik kolları başkanı olduğunu hatırlatan Ceyhan, “Nihat Ergün beni bu davanın neferi yaptı. Bugün bana benim gibi birini getirseler ben derim ki ‘Bu kadar genç birini başkan yapmak risk olur.’ Ama o gün Kocaeli’de partinin temellerini atanlar bu kimin adamı demediler. 50 kişilik yönetimde bir tek ağabeyim, dayım yoktu. Gençlik kolları en uzun direğe kim atlar yarışı değil. Bizim gençlik kollarımız mitinglerde slogan atmadaki coşkuyla ve seçim olmadığı dönemde ortaya koyduğu performansla heyecanını göstermiştir” şeklinde konuştu.

33 YILDA HERKESİ DİNLEMEDİM

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerimizi çok seviyorum. Gençlik bizim enerji kaynağımız ve umudumuz. Gençliğinin önemseyen bir toplumun geleceği olamaz. AK Parti olarak gençlerimizi önemsiyoruz. Onları yarının büyükleri, belediye başkanı, valisi, kaymakamı yapacağız. Her an göreve hazır olacağız. Lise yıllarında sizin gibi siyaseti gördüm. İmam Hatip’te okudum. Memleket meselelerinin önemli olduğunu gördüm. Öğretmenlikten ayrıldığım zaman siyasi hayata başladım. Geride 33 yıl geçti bu bir tecrübedir. Severek isteyerek toplantılara katıldı. Herkesi dinledim” açıklamasında bulundu.

GENÇLERE GÜVENMİYORLAR

Gençlere tavsiye veren Başkan Karaosmanoğlu, ”Hükümetimizle birlikte gençlik adına hizmetler atıyoruz. Her yerde yapacağınız çok işler var gençler. Bugünlerde listeler muhtarlıkta askıya çıktı. İsminiz yoksa oy kullanmazsınız. Mahallede bir tane ismi yazılmamış genç bırakmayacaksınız. Bütün gençleri sandığa götüreceğiz. Gencimize güveniyoruz. Ama karşıdakiler güvenmiyor. 18 yaşında ki gençten milletvekili mi olur? Bakan mı olur? Diyorlar. Neden olmasın? Kendine güveniyor musun bizde sana güveniyoruz. Bize güvenene ‘evet’ diyeceğiz. Güvenmeye ‘hayır’ diyeceğiz. Bize güvenmeyenlere karşı en büyük eveti gençler verecektir” diye konuştu.

BENDE TEŞKİLATÇIYIM

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, “Gençlik demek gelecek, aşk, sevda, dava, güçlü Türkiye ve Büyük Türkiye demek. Bende bir teşkilatçıyım. Genç yaşlarda değil ama sonraki yaşlarda başladım. AK Parti de teşkilatçı olmanın bir lütuf olduğunu görüyorum. Bize çok değer kattığını düşünüyorum. Her şeyden önce siyasetin S’sini bilmiyordum. Siyaseti sahada öğrendim. Süper güç ülkelerin genç nüfusu fazladır. Bizim genç nüfusumuz 13 milyonu buluyor. Cumhurbaşkanımız araştırma sonucunda genç nüfusuna ihtiyacımız olduğunu söyledi. Önce 3 sonra 5 çocuk yapılmasını istedi. Genç nüfus kaynağımızı en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

MİLLİ GENÇLERE İHTİYAÇ VAR

Katırcıoğlu: “Yerli ve milli gençliğe ihtiyacımız var. 18 maddelik anayasa değişiminde seçilme yaşını 18’e indirdik. Size mesaj verdik. Biz size güveniyoruz dedik. Tarihinizi ve geçmişinizi bilin dedik. Olur da size de bu ülkede hizmet hakkı doğar dedik. Tıpkı 21 yaşında İstanbul’u fetih eden Fatih Sultan Mehmet gibi. Hepinizin gözünde o aşkı görüyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine götüreceğiz. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Güçlü bir ülkeye sizlerle ihtiyacımız var. Hepiniz geleceğin Cumhurbaşkanı ve başbakanısınız” şeklinde konuştu.

SİSTEM BELEDİYECİLİĞE BENZİYOR

Ardından söz alan Milletvekili Cemil Yaman şunları söyledi: “Bizim getirmek istediğimiz sistem belediyeciliğe benziyor. Bu sistemde seçilmişler, atanmışlar gözünde yolcu olarak görülür. Belediye başkanı vatandaşa hesap vermek zorunda olduğu içinde, vatandaşı memnun etmek ister. Osmanlı’dan sonra Türkiye kuruldu. Cumhuriyeti kuran dedelerimiz savaşta şehit olmuştur. Ama eksik kuruldu. Ne zaman Anadolu çocukları ülkede söz sahibi olmaya kalsa Türkiye’de Alevi, Kürt tartışması başlattılar. Bu ülkede Alevilik-Sünnilik, sağcılık ve solculuk kavgası çıkarttılar. Ama çok şanslıyız halkına sevdalı olan liderimiz Erdoğan var.

YERLİ VE MİLLİ MODELE GEÇECEĞİZ

Referandumla yerli ve milli olan bizi anlatan bir modele geçeceğiz. Genç kardeşlerimiz bir tercih yapacağız. Bizi anlatan bir yönetim modeli seçeceğiz. ‘18 yaşında milletvekili mi olur?’ diyorlar her gün şehit haberi alıyoruz. 25 yaşında şehit olan bu çocuklar milletvekilliği de yapar, Cumhurbaşkanlığı da yapar. 16 Nisan’dan sonra gönül coğrafyamız çok güzel olacak” Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ise şunları söyledi: “Bölgelerde ki eğitimleri çok önemsiyoruz. Bugün 6’ıncısını Kocaeli’de yapıyoruz. 2 bin 500 il yürütme kurulu üyelerimizi ağırlıyoruz. Arkadaşlarımız sayesinde tüm konuşmalarımız herkese dağılıyor.

ZİHİNLERDEKİ NOKTALARI TESPİT ETTİK

Ulaşmadık genç bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerin zihinlerinde aydınlatılması gereken noktaları tespit etti. Referandum çok önemli. Osmanlı Karlofça Antlaşmasında çok toprak kaybetti. O günden bu güne sürekli bu topraklarda operasyonlar oluyor. Üst akıl hiç durmadan operasyon yapıyor. Elde son koz FETÖ’ydü. Kalkışma sırasında o gece Boğaz Köprüsü’ndeydim. Bu vatan, bu millet Cumhurbaşkanı’nın arkasında dimdik durdu. 16 Nisan halk oylamasında verilebilecek evet oyu üst akılın artık bu saatten sonra kafasına göre operasyon yapamayacağını gösterecek. Bu ülkede halkın patron olacağı sisteme geçilecek.

Çiğdem ARMAĞAN