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Ecz.Turan Dumlu’nun artık bir yardımcısı var

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Ecz.Turan Dumlu’nun artık bir yardımcısı var
Gölcük’ün sevilen ve sayılan isimlerinden birisi olan, yıllardır kentte faaliyet gösteren Derman Eczanesi’nin sahibi Ec.Turan Dumlu, yanında daha önce staj yapan Ecz.Buket Akın’ı işletmesine yardımcı olarak aldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü mezunu olan, aslen Trabzonlu olan Yazlık’ta oturan Akın Ailesi’nin çiçeği burnunda kızları Buket Akın, eskiden Dumlu’nun yanında staj yapmıştı. Ec.Turan Dumlu, “Buket, eskiden stajyerimdi, şimdi yardımcım ve sağ kolum oldu. Gelecekte daha iyi bir eczacı olacağından kuşkum yok” dedi.

Ecz.Buket Akın da, ‘Manevi Babam’ dediği Turan Dumlu’ya bu jestinden dolayı teşekkür ederek, “Bugünlere gelmemde kendisinin bana çok büyük yardımları ve teşvikleri oldu. Bunları unutmam asla mümkün değil. Kendisini mahcup etmemek adına, daha titiz ve daha çok çalışacağım” dedi.

 

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