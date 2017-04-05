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Eczacı Mehmet Gökmen için çeşme yapıldı

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Eczacı Mehmet Gökmen için çeşme yapıldı

Başiskele Mahmut Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Meltem Sağlık ürünlerinin sahibi, İzmit Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Haluk Cem Gökmen, 2008 yılında kaybettiği babasının adını yaşatmak için, İzmit Yahya Kaptan’da bulunan Edebali Ortaokulu'nun bahçesine öğrencilerin faydalanması İzmit Belediyesi Park Bahçeler Yeşil Alanlar Müdürlüğü'nün de teknik katkılarıyla çeşme yaptırdı.

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Uzun yıllardır babasının adını yaşatmak için eser yaptırmak istediğini belirten Haluk Cem Gökmen, ‘’Babamla Meltem Ecza Deposu'nu işletiyorduk. 2008 yılında vefat edince yıllardır aklımda ismini bir esere verdirerek yaşatmak vardı. İzmit Belediyesi yetkilileriyle aklımda ki düşünceyi paylaştım. Kendileri de bana, Edebali Ortaokulu'ndan böyle bir talebin olduğunu söylediler.İzmit Belediyesi'nin de teknik katkıları ile okul bahçesine çeşme yaptırarak babamın ismini’’ verdik’’ dedi.

Kerim YAVUZ

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