Eczacı Odası komisyonlarda görev alacak eczacı arıyor
Kocaeli Eczacı Odası kongresini yakın zaman önce yapmıştı. Şimdi 2017-2019 dönemi için oluşturulacak çeşitli komisyonlarda görev alacak oda üyelerine ihtiyaç duyuluyor.
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Kocaeli Eczacı Odası bünyesinde Atık İlaç komisyonu, Burs Komisyonu, Eczane açılışı, nakil, devir ve muvazaa inceleme komisyonu, Eczane standartlarını geliştirme komisyonu, Eğitim komisyonu, Gençlik komisyonu, Kamu Hastane ve Sanayi Eczaneleri Komisyonu, Nöbet komisyonu, Proje Komisyonu, Reçete Dağıtım komisyonu, Sağlığa ilişkin ürünler komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu, yayın komisyonu, Yönetmelik ve Mevzuat komisyonu gibi komisyonlar oluşturulacak. Oda yönetimi, bu komisyonlarda görev almak isteyen eczacıların başvurusunu bekliyor.
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Etiketler : Komisyon, eczacı, Kocaeli Eczacı Odası
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