Eczacılar Odası’nda seçim heyecanı bugünden başladı

Bilal Arpacı yeniden aday. Karşısına, Melike Düzcü çıktı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın eylül ayında yapılacak seçimleri öncesi heyecan bugünden başladı.

Mevcut başkan Ecz. Bilal Arpacı bugün Demokrat Eczacılar Platformu ekibiyle birlikte göreve yeniden aday olduğunu açıkladı. Bu arada, Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adıyla seçime katılma kararı alan diğer grup da başkan adayının Ecz. Melike Düzcü olduğunu açıkladı.



Ecz. Bilal Arpacı ve ekibi, bugün Ramada Otel’de basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını Şube Başkanı Bilal Arpacı okudu. Açıklamaya Arpacı’yı destekleyen oda üyeleri de katıldı.

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Eczacıları Birliği (TEB) 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın 20 Eylül 2015 tarihinde yapılan olağan seçimli kongresinden sonra çalışmalarımıza yeni katılan arkadaşlarımızla kaldığımız yerden devam ederek bugüne kadar sürdürdük. Oda yürütme kurullarında görev alan tüm arkadaşlarımız mesleğimizin gelişimi adına sorumlulukla görevini yerine getirmiştir. Mevcut eczacı odaları içerisinde genç meslektaşlarının fikirlerine saygı gösteren projelerinin gerçekleşmesi için onları yüreklendiren gelecekte de mesleğimizin yapılabilirliğin savaşını vereceğine inandıklarının arkasında durmaktan çekinmemiştir. Demokrasinin ihtiyacı olan seçimleri layıkıyla yerine getirmiş, emsallerine göre fazla sayıda ve farklı yöneticilerin bulunduğu, koltukların veya sıfatların önemsiz, faydasallığın değerli olduğu etik ve deontolojik davranan kendisinin değil mesleğinin geleceğini önceleyen, mesleğimizin misyon ve vizyonuna uygun meslektaşlarımızın katkılarıyla bugünlere gelinmiştir. Odamızın var olan kurumsal kimliği güçlendirilmiş ve yaptığı projelerle örgütün içinde sayılı eczacı odaları arasında yer almıştır almaya da devam edecektir. Sorunlarımızın çözümü için her meslektaşın fikirlerine ve eleştirilerine açık, herkesin katkı koyabildiği, sorumluluk almaktan çekinmeyen, gemisini son ana kadar terk etmeyecek bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz.”

YÖNETİME YENİDEN TALİBİZ

Bilal Arpacı, mesleki sorunların çözümü için gerekli adımları atmaktan geri durmadan meslektaşların birlikteliğinden doğan güçle hareket ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirttiği açıklamada şunları aktardı:

“Sadece serbest eczacılarımız için değil, diğer alanlarda çalışan üyelerimizin sorunlarını da çözmek için başlattığımız çalışmalara bütün meslektaşlarımızın katkısıyla devam edeceğiz. Hastalarımızın nöbetçi olan eczanelerimize kolay ulaşabilmesi için ürettiğimiz E-Bilgi Nöbet ekranlarını kamu hastanelerimizde de kurduk. Ülke genelinde de yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hastalarımızın ilaçlarını kulaktan dolma bilgiler yerine doktora başvurarak eczacılarımızın danışmanlığında alması, ilaçlarını doğru kullanması için eğitimler verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Birliğimizden aldığımız güç, birlikteliğimizin verdiği enerjiyle eylül ayı içerisinde yapacağımız seçimli genel kurulunda hedeflediklerimizin daha fazlasını beraber yapmak ve eczacı odamızı beraber yönetmek için 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası yönetimine yeniden talibiz.”

DAYANIŞMA BİRLİĞİ ADAYI: MELİKE DÜZCÜ

Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği adı altında hareket eden grup, bu seçimlere Ecz.Melike Düzcü’nün önderliğinde girme kararı aldı. Bu grupta yer alan üyeler, kendi içlerinde yaptıkları toplantı ve seçimin sonunda, oda seçimlerinde başkan adayı olarak Ecz. Melike Düzcü’yü destekleme yönünde karar aldı.

Kocaeli Eczacı Dayanışma Birliği’nin başkan adayı olan Ecz.Melike Düzcü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Meslektaşlarının menfaatlerini kendi çıkar ve menfaatlerinden önde tutan bir ekip olarak yola çıktık. Aynı şekilde de yola devam edeceğiz. Demokratik ve şeffaf bir oda yönetimini aklına ve vicdanına yerleştirmiş tüm meslektaşlarımıza kapımız açık olacak. Birlik üyeleri olarak, çalışmaları sürdürüp, meslektaşlarımızı ziyaret edeceğiz.”

