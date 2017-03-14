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Eczane levhaları için süre uzatıldı

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Eczane levhaları için süre uzatıldı
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 12 Nisan'a kadar uygulanması gereken levha ve termometre yükümlülüğünde süre uzatıldı.

"Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, 12 Nisan'a kadar uygulanması gereken levha ve termometre yükümlülüğünde süre, bugün itibarıyla açılan eczaneler için 31 Aralık 2017'ye, diğer eczaneler için ise 31 Aralık 2018'e uzatıldı.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 12 Nisan'a kadar uygulanması gereken yönetmeliğin 20'nci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" yükümlülüğü, bugün itibarıyla açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç 31 Aralık 2017'ye kadar, diğer eczaneler tarafından ise en geç 31 Aralık 2018'e kadar yerine getirilecek.

Yönetmeliğin 25'inci maddesinin 2'nci fıkrasındaki "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülüğünde de süre, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan ve nakil olan eczaneler için en geç 31 Aralık 2017, diğer eczaneler için en geç 31 Aralık 2018 olacak.

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