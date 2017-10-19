Eczaneler dönüşüyor

Müşterilerine sadece ilaç değil, besin desteklerinden anne-bebek ürünlerine, saç ve cilt bakım ürünlerinden medikal ortopedi alanına kadar çok daha geniş bir portföy sunmayı isteyen eczanelerde ciddi bir kabul değişimi gözlemleniyor.

Eczanelerdeki değişim sürecinin değerlendiren Phusion Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Fikret Küçükkoyuncu son birkaç yıldaki gözle görülür farklılıkları ve sektörün yaşadığı dönüşümü anlattı.



“Phusion Eğitim Danışmanlık olarak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 12 ilde eczanelerin dönüşümlerine öncülük ediyoruz. Eczanesini yenileyen, dekore eden, ilaç dışı ürünlere ağırlık veren, bu doğrultuda teknisyenlerine eğitim aldıran eczaneler başarıya ulaşıyor. 2017 yılında Phusion çatısı altındaki 90 eczanemiz ortalama yüzde 28 büyüme yakaladı” diyen Küçükkoyuncu, eczanelerin bu zorlu süreçte profesyonel bir destek alması gerektiğini ifade etti.

Eczanelerin 4 temel alanda dönüşüm yaşadığını dile getiren Küçükkoyuncu şunları söyledi:



“İlk olarak, eczanenin kategori yönetimi, teşhir alanı, fiyatlandırma gibi alanlar üzerinde dönüşüm yaşaması gerekiyor. Bu noktada gerekirse eczane sıfırdan planlanmalı, dekorasyonları değişmeli ve yenilenmeli. Eczanelerimiz ‘kolay alışveriş’ yapılabilen yerler olmalı. Müşterilerimiz ise bir alışveriş deneyimi yaşamalı. Yeni nesil eczane kavramı bunu gerektiriyor.



İkinci olarak eczane teknisyenlerinin ciddi bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. Yeni dönemde eczanelerin ‘danışmanlık’ yönü daha fazla öne çıkacağı için ilaç dışı ürünler konusunda bilgi sahibi olmalılar. Besin destekleri başta olmak üzere anne-bebek sağlığı, cilt ve saç sağlığı, medikal ve ortopedi gibi konularda çok daha kapsamlı bir danışmanlık vererek müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması gerekiyor. Özellikle besin destekleri konusunda kategori farkındalığı çok düşük seviyede ve koruyucu sağlık kapsamına giren bu ürünler insanların yaşam kalitesini ciddi oranda yükseltiyor. Türkiye’de yıllık kişi başı besin destekleri tüketimi 5,88 $ iken bu tüketimi Avrupa’da 15-20$, Amerika’da ise 35-40 $ seviyelerinde bulunuyor.



Üçüncü olarak eczanenin finansallarını, stoğunu ve ekip performansını nasıl yönettiği çok önemli. Bu konularda başarılı bir dönüşüm gerçekleştiren eczaneler bir adım öne çıkıyor.



Son olarak ise, müşteriler eczaneye geldiklerinde diğer perakende noktalarında olduğu gibi kendilerine sunulan avantajlı, fiyatı ve mesajı net olan ürünler ve aktiviteler görmek istiyor, bu bağlamda eczanelerin müşterilerine kolay algılayacakları temalı aktiviteler ve avantajlı ürünler sunması gerekiyor, bu alışveriş deneyiminin yine bir parçasıdır”



Tüm bu gelişim alanlarının Phusion çatısı altında merkezi bir şekilde planlandığını ve sonuçların oldukça tatmin edici olduğunu belirten Phusion Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Kemal Değirmenci ise 2017 yılında Phusion çatısı altında; hastane, ASM karşısı ve semt eczanelerinde %40, cadde üstü eczanelerde %26, AVM eczanelerinde %21 büyüme yakaladıklarını ifade etti. Kategori bazında ise en hızlı büyümenin %40 ile besin desteklerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Değirmenci, bu büyümede eczanelerin dönüşümü kapsamında eczane teknisyenlerinin aldığı eğitimlerin önemli bir rol oynadığını ifade etti.



Eczanelerin değişim-dönüşüm sürecinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği yönünde görüş bildiren Phusion Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Caner Aktaş ise Türkiye’de 10.000’den fazla eczanenin ayakta kalabilmesi için değişime adapte olması gerektiğini söyledi.