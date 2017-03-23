ECZANELER SAĞLIK ZİNCİRİNDE VAZGEÇİLMEZİMİZ

Eczaneye işi düşmemiş kişi var mıdır bilmiyorum. Hayatımız boyunca bir çok kez gerek ilaç gerekse diğer bazı sağlık ile ilgili malzemeleri satın almak, danışmak için eczanelere gidiyoruz. Eczanelerde eczacılarla birlikte çalışan eczacı tekniker ve teknisyenleri ile ( Eski deyim ile, eczacı kalfaları ve yardımcıları) ile karşılaşıyor, iletişim kuruyor, sorularımıza cevap arıyoruz.

Eczacılık kesinlikle dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sadece hasta olarak gittiğimiz yerler de değil elbet. Eczaneye gitme sebebi ilaç ise, bizim için alt yapısı hazırlanmış sistemde kolayca ilacımızı alıp, tedavimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Fakat eczane çalışanları ilaçların resmi işlemlerini yapıyor, nöbet tutuyor, uzun çalışma saatlerinde belki yemek yemeye fırsat bulamıyorlar.

Geçtiğimiz hafta Kocaeli Eczacı Odası ile Eczacı Tekniker ve Teknisyenlerine yönelik iletişim temelli kurumsallaşma üzerine bir eğitim/ paylaşım çalışması yaptık. Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Sayın Bilal Arpacı önderliğinde yapılan bu çalışma öncesi, daha önceki yıllarda da eczacılar ile böyle çalışmalar yapmıştık. Son derece başarılı ve verimli geçen bu çalışmada, sektöre biraz daha derinlemesine girmiş olduk.

Hem yaptığımız eğitim çalışmasından, hem de süreçlerden katılımcılarla birlikte keyif aldık, bilgilerimizi tazeledik, dinamik bir grup ile beraberdik. Eğitim çalışmasına katılamayanlar mı? Çokça üzülebilirsiniz katılamadığınız ve paylaşımları kaçırdığınız için. Eğitimimizde eczacılara, eczane çalışanlarına, hastalara çıkarılacak paylar ve ortak paydalar vardı. Tekrarı mı? İnşallah..

Eczacılar sadece üretilmiş ilacı alıp satan değil, ilacın kimyasını da bilen bu konuda 4 yıl eğitim almış kişiler. Sağlık danışmanlarımız. Doktor ile işbirliği içinde hastanın tedavi sürecinin başarılı olmasında önemli bir istasyon. Eczaneler birer “sağlık istasyonu”.

İşin içine girince eczanelerin tedavi sürecinin başlangıcında ne kadar önemli bir nokta olduğu ve hastaların zaman zaman eczane çalışanlarını ne kadar zor durumda bıraktığını da fark ettik.

Reçetedeki ilaç dozlarına dikkat eden, gerektiğinde doktor ile iletişime geçen, hastayı ilacın kullanımı konusunda uyaran, bazen ilacınızı evinize getiren, kurallar dahilinde hastalara kolaylık sağlayan, nöbet zamanlarında bunalan bir meslek grubu.

Herkesin her zaman acelesi olduğu bir ortamda, işlemleri dikkatlice yapmak, bilgileri bilgisayar programına yazmak, doğru ilacı vermek, ilacın doğru kullanımını anlatmak, işlemleri anında yapmak, ve bir çok süreci takip etmek zorundalar.

Hasta olarak eczacıların reçete, ilaç kullanımı konularındaki uyarılarına dikkat etmek hastaların işini kolaylaştıracak bir durum. Yani eczacıların ve eczane çalışanlarının tecrübesine güvenmek, uyarılarına dikkat etmek, dinlemek, yasal olmayan bir işi istememek, zor durumda bırakmamak, tartışmamak, iyi niyetli olmak lazım gibi görünüyor. Sadece Kocaeli için değil ülkedeki her eczane için geçerli bu konular. Eczaneler ve eczane çalışanları sağlıklı olma konusunda hayatımızın bir parçası.

Sözün özü, sizin eczanelerde hasta olarak davranışlarınız nasıl, eczanelerin hayatınızda nasıl bir anlamı var?