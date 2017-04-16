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Edeb-i Hayat Okumaları tiyatro oyunu oldu

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Edeb-i Hayat Okumaları tiyatro oyunu oldu
Edeb-i Hayat Okumaları projesi kapsamında, ortaokullarda yazar Cahit Zarifoğlu’nun hikayelerinden oluşturulmuş tiyatro oyunu sahnelenmeye başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Edeb-i Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında, ildeki okullarda tiyatro oyunu sahneleniyor. Kocaeli’de öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, lise öğrencileri Mustafa Kutlu’ya ait eserleri, ortaokul öğrencileri de Cahit Zarifoğlu’na ait eserleri okuyarak kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak. 
Usta yazar Cahit Zarifoğlu’nun önce kitapları öğrencilerle buluşturuldu, sonra da kitaptaki hikayeleri tiyatroya çevrilerek sahneye taşındı. İlimizdeki tüm ilçelerde seçilen ortaokullarda yazar Cahit Zarifoğlu’nun kitaplarından hikayelerden oluşan tiyatro oyunu sahnelenmeye başladı. Çayırova ilçesinde bulunan Güzeltepe ve Bağlarbaşı Ortaokullarında sahnelenen tiyatro oyunu öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Edeb-i Hayat Okumaları kapsamında, binlerce öğrenciye yazar Cahit Zarifoğlu’nun kitapları dağıtıldı. Kitapları okuyan öğrencileri bir de sürpriz bekliyordu. Kendi okul sahnelerinde yazarın hikayelerinden derlenen “Anlatınca Hayatını Zarifoğlu, Yolumuz Hikaye Doldu” adlı oyun sahnelenmeye başlandı. Mavi Kumpanya tarafından hazırlanan oyunda Yedi Güzel Adam’ın hayatlarına atıfta bulunuluyor. Yedi Güzel Adam’ın tamamını öğrencilere tanıtma gayesiyle yola çıkılan çalışmada Zarifoğlu’nun Küçük Şehzade, Motorlu Kuş ve Kuşların Dili hikâyeleri sahnede canlandırılıyor. 

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