Edebali Ortaokulu’nun  geleneksel TSM konseri

İzmit Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu’nun öğrencilerinden oluşan TSM korosunun geleneksel Türk Sanat Müziği konseri önceki akşam SDKM’de gerçekleşti.

Okul Müdürü Harun Kargılı’nın ev sahipliği yaptığı ve ilgi gören konsere, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, konserin sponsorluğunu üstlenen Polisan Kansai Boya Sanayi A.Ş yöneticisi Veysel Öztürk, bazı okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Edebali Ortaokulu öğretmeni Sema Ataoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı, okulun müzik öğretmeni şef Ayşegül Altınoğlu yönetimindeki Edebali Ortaokulu TSM korosunda yer alan 65 öğrenci, solo ve koro halinde günümüzün popüler ve sevilen eserleri seslendirdiler.

2 Bölümlük Türk Sanat Müziği konserinin son bölümünde öğretmenler ve veliler sahneye çıkıp, öğrencilere eşlik ettiler.



