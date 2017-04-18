  • BIST 91.335
  • Altın 152,357
  • Dolar 3,6834
  • Euro 3,9397
  • Kocaeli 9 °C

Edebali Ortaokulu’nun  geleneksel TSM konseri

»
Edebali Ortaokulu’nun  geleneksel TSM konseri
İzmit Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu’nun öğrencilerinden oluşan TSM korosunun geleneksel Türk Sanat Müziği konseri önceki akşam SDKM’de gerçekleşti. 

Okul Müdürü Harun Kargılı’nın ev sahipliği yaptığı ve ilgi gören konsere, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur, konserin sponsorluğunu üstlenen Polisan Kansai Boya Sanayi A.Ş yöneticisi Veysel Öztürk, bazı okulların müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. 

Edebali Ortaokulu öğretmeni Sema Ataoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı, okulun müzik öğretmeni şef Ayşegül Altınoğlu yönetimindeki Edebali Ortaokulu TSM korosunda yer alan 65 öğrenci, solo ve koro halinde günümüzün popüler ve sevilen eserleri seslendirdiler. 

2 Bölümlük Türk Sanat Müziği konserinin son bölümünde öğretmenler ve veliler sahneye çıkıp, öğrencilere eşlik ettiler. 

cc4-004.jpg

c6-011.jpg


 

Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm Haftası sergiyle başladı15 Nisan 2017 Cumartesi 15:12
  • Allame&Contra Sabancı Kültür’de15 Nisan 2017 Cumartesi 10:10
  • Dünya sanat günü etkinliği bu tarihte yapılacak14 Nisan 2017 Cuma 19:37
  • Gebze’de çocuklar 'Gözlüklü Zıpzıp Tavşan' oyunu ile eğlendi14 Nisan 2017 Cuma 14:05
  • Prof. Dr. Ökten’den şehir ve medeniyet konulu konferans13 Nisan 2017 Perşembe 13:54
  • Gebze'de "Esma'ül Hüsna Hat Sergisi" açıldı12 Nisan 2017 Çarşamba 20:24
  • Harran’dan Harput’a ezgiler konseri10 Nisan 2017 Pazartesi 13:42
  • Nihat Hatipoğlu Darıca’da sevenleriyle buluştu10 Nisan 2017 Pazartesi 13:04
  • Nihat Hatipoğlu Gebze’ye geldi10 Nisan 2017 Pazartesi 11:31
  • “Bekle dedim ışığa” büyük ilgi09 Nisan 2017 Pazar 11:57
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti