Efe'nin hayali gerçek oldu

Körfez İlçesi'nde bedensel engelli 12 yaşındaki Efe Serçe'nin hem polis üniforması giyme hayali hem de yeni bir tablet bilgisayar isteği doğum gününde gerçekleşti.

Körfez Belediyesi ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hacı Osman Mahallesi'nde oturan Efe Serçe'ye doğum gününde sürpriz yaptı. Evinde eğitim alan Efe Serçe'yi, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş ve öğretmenleri ziyaret etti. Polis olmayı çok isteyen Efe'ye üniforma hediye edildi. Efe üniformayı ve şapkasını takarken, tekerlekli sandalyesi ile ekip aracına götürülerek kısa bir devriye attı. Telsizle anons yapan Efe büyük sevinç yaşadı.

Efe'nin ikinci hayalini de Körfez Belediyesi gerçekleştirdi. Tablet bilgisayarı bozulan Efe'ye tablet hediye edildi. Efe daha sonra pastasını kesti. Efe'nin mutluluğu herkesi duygulandırdı. Havva ve Sedat Serçe çifti İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın'a ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür etti.