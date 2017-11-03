Efsane Başkan'a son görev

Karamürsel ilçesinde üç dönem üst üste başkanlık yapan ve efsane başkan olarak adlandırılan Özalgın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanındaki pıhtılaşma nedeniyle ameliyat olduktan sonra yoğun bakımdan çıkamayarak hayatını kaybetti.

SON GÖREV

Özcan Özalgın için ilçe belediye binası önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, çok sayıda siyasi partili, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ev hanımı Cemile Özalgın ile evli, Neslihan, Aslı ve Recai Özalgın isminde üç çocuk babası olan Özcan Özalgın’ın cenazesi öğle namazında Karamürsel Merkez Camisi'nden alınarak Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

Karamürsel'in efsane başkanı yaşamını yitirdi