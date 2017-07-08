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Eğer unutkan biriyseniz bu habere dikkat!

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Eğer unutkan biriyseniz bu habere dikkat!
Yeni araştırmalar gösteriyor ki, unutkanlık düşünüldüğü gibi bir sağlık sorunu değil, hatta en iyi çalışan beyin sizinki...

Beynin eski hiç bir işe yaramayan bilgileri silip yerine yenilerini koyduğu sonuca yeni ulaşmıyoruz. Ancak yeni araştırmalar gösteriyor ki, unutkanlık düşünüldüğü gibi bir sağlık sorunu değil.

Bir şeyleri unutmayı ya da unutmamayı istemenin dışında bir de olur olmadık şeyleri istemsiz olarak unutmak vardır. Bu durum genelde bir sağduyu eksikliği ya da aptalca bir davranış olarak karşılanır. Yeni bir araştırma ise unutkan insanların aslında en iyi işleyen beyinlere sahip olduklarını gösteriyor.

Eğitim sistemlerimiz, bilgiyi ezberleyip saklamanın akademik başarının anahtarı olduğu fikri üzerine inşa edilmiştir. Çocukların bilgiyi öğrendikten sonra tekrar ederek akılda tutmasını isteriz. Ancak bu durum kişiden kişiye ve bilgi türüne göre değişkenlik gösterir. Yani unutkanlığın anormal bir şey olduğunu öğretip duruyoruz.

Toronto Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, hafızadaki bilgiyi hatırlarken verdiğimiz mücadelenin zihinsel olarak diğer insanlara göre daha vasat olmadığını ortaya koydu. Unutkan insanların beyinlerinin çok daha üst düzeyde çalışıp, yeni ve kapsamlı bilgilere yer açtığı anlaşıldı.

Neuron dergisinde yayınlanan çalışmada, hafızayla ilişkili nöronların hipokampüs olarak adlandırılan beyin bölmesinde unutkanlığı tabiri caizse teşvik ettiği keşfedildi. Beyin, yeni ve önemli bilgiler için daha fazla yer açmak istediğinde eski ve işe yaramaz bilgileri siliyor!

Araştırmanın yazarlarından biri olan Prof. Blake Richards açıklıyor: "Hafıza oyunlarını domine eden kişilere her zaman hayran kalırız. Hafızanın amacı, aslında doğru bilgiyi unutmak ve yerine doğrusunu yerleştirmektir.”
Eğer beynimiz eski ve işe yaramaz bilgilerle dolu olsaydı, somut bir karar vermek ve yeni deneyimlerin ayrıntılarını hatırlamak için gerekli bilgilere odaklanmak zor olacaktı. Dolayısı ile unutkansanız üzülmeyin: Bir noktaya kadar bu durum, sağlıklı bir beyne sahip olduğunuzu gösteriyor.

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