Eğitim almak için her gün 115 km yol geliyor

İstihdama sağladığı katkı ile adından söz ettiren KO-MEK’ten eğitim almak isteyen vatandaşları kilometrelerce yollar bile engelleyemiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Kursları(KO-MEK), ortaya koyduğu başarılı eğitimler ve kursiyerlerine sağladığı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikası ile yeni bir iş sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut kapısı olmaya devam ediyor. Büyük istihdam seferberliğine sağladığı katkı ile ünü il dışına kadar uzanan KO-MEK’ten eğitim almak isteyen vatandaşlar kilometrelerce yol kat ederek KO-MEK kurslarına katılıyor.

İstanbul Beyoğlu’nda oturan ve uzun zamandır işsiz olan Turgay Gezginci, KPSS sınavından 77 puan alınca işe girebilmek için başvurduğu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ütücü sertifikası istedi. Aradığı sertifikayı karşılayabilecek kursu İstanbul’da bulamayan Gezginci, Kocaeli’deki KO-MEK kurslarına başvurarak ütücü kursunda eğitim almak istediğini belirtti. Başvurusu kabul edilerek Gündoğdu Kurs Merkezinde bulunan giyim branşına kaydı yaptırılan Gezginci, 80 saatlik eğitimlere başlayarak aldığı eğitim sonrası iş sahibi olabilme fırsatı yakaladı. Giyim branşında tek erkek kursiyer olarak kurslara katılan Turgay Gezginci, KO-MEK kurslarında gördüğü samimi ortamdan oldukça memnun.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim

Uzun zamandır kendi mesleğinde iş sahibi olmak için uğraştığını ifade eden Gezginci, “Tersanede ütücü olarak işe başlayabilmem için gerekli olan MEB onaylı sertifikayı istediklerinde İstanbul’da faaliyet gösteren tüm kursları aradım, ama ütücü branşında bir kurs bulamayınca hemen KO-MEK’e başvurdum. Başvurumun değerlendirilmesinden sonra hemen bana geri dönüş yapılarak, kursa kaydımın yapıldığını duyunca ihtiyacım olan sertifikayı alabileceğim için çok sevindim. İstanbul’dan 115 kilometre yolu kat ederek her gün derslere geliyorum. KO-MEK’ten aldığım sertifika sonucunda iş sahibi olabileceğim bizlere bu fırsatı sunan tüm Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Sertifikasını alabilmek için her gün eğitimlere katılan ve giyim branşı Usta Öğreticisi Rukiye Bayram öncülüğünde eğitimlere devam eden Gezginci, usta öğreticilerin desteği ile de yeni bir iş sahibi olabilmenin günlerini sayıyor. Turgay Gezginci’nin azminin iş sahibi olmasında büyük etken olduğunu ifade eden Usta Öğretici Rukiye Bayram, kursiyerinin 115 km yoldan gelerek eğitim almalarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.