Eğitim Bir 2 Nolu Şube mevlit okuttu

Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube yönetimi 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma günü nedeniyle Umuttepe Camii’nde mevlit okutarak vatandaşa lokum dağıttı.

Geçen yıl 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma gününde Çanakkale Gezisi düzenleyen Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube yönetimi, bu yıl ise mevlit düzenledi. Umuttepe Camii’nde ilk olarak mevlit okutan sendika üyeleri cami çıkışında vatandaşa gül suyu dökerek lokum ikram etti.

Sendika Başkanı Yard. Doç. Dr Abdulvahap Akıncı, “Aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sendika olarak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayşegül Kalaycı