Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Divanı toplandı

Kocaeli Fuarı’nda bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Sevin’in yanı sıra; Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, şube başkan yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Yardımcı, Duran Cankurt, Ayşe İnan Yılman, Sadi Özbağ, Arş. Gör. Halil Peçe, Şube Kadınlar Komisyon Başkanı Durdane Kanlıkavak, Şube Kadınlar Komisyon üyeleri, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

“MAZLUMUN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı yaptığı konuşmada 2016’dan beri Kocaeli 2 Nolu şube olarak yetkili olduklarını söyleyerek, “Aldığımız güç ve cesaretle yollara revan olduk. Seferimize ise hep beraber devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bizler her zaman olduğu gibi yine sahalarda olacağız. Haklıyı güçlü kılmak düsturuyla çıktığımız bu yolda sizlerden almış olduğumuz güçle ve sendikal duruşumuzla mazlumun ve mağdurun güçlü sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin de, Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube’nin çalışmalarını dikkatle izlediklerini belirtti, teşekkür etti. Toplantı, sendikal çalışmalarla ilgili bilgilendirme sunumunun ardından soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Ayşegül Kalaycı