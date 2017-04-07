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Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube kanser hastalarını unutmadı

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Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube kanser hastalarını unutmadı
1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Yönetimi Temsilcileri ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi’nde yatan hastaları ziyaret etti.

Kanser Haftası nedeniyle açıklama yapan Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı şunları söyledi:

“Kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve toplumsal yaraların yanında ülke geleceğinde ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser konusunda toplumda Farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Günümüzde özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planları yapılmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklı kanser mücadele stratejileri oluşturulmaktadır. Kanser Haftası, halkı bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmalarına yoğunluk verilmesi nedeniyle kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. “1-7 Nisan Kanser Haftası” etkin ve verimli olarak, toplumda davranış değişikliği sağlayabilecek faaliyetlerle değerlendirilmelidir. Yapılan bilinçlendirme faaliyetleri ile erken teşhise kanser eğitimlerinin bir hafta ile sınırlı kalmadan, yıl boyunca etkin bir şekilde sürdürülmesi konusunda, kanser erken teşhis ve eğitim merkezi (KETEM) ile bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmakta. Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Yönetimi olarak sendikal faaliyetler dışında toplumsal, sosyal ve kültürel çalışmalarımız ile de farkındalık oluşturma etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar, yakınlarına da dayanma gücü diliyoruz.”

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