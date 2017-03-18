  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Kocaeli 13 °C

Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube mevlit okuttu

»
Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube mevlit okuttu
Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube yönetimi 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma günü nedeniyle Umuttepe Camii’nde mevlit okutarak vatandaşa lokum dağıttı.

Geçen yıl 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma gününde Çanakkale Gezisi düzenleyen Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube yönetimi, bu yıl ise mevlit düzenledi. Umuttepe Camii’nde ilk olarak mevlit okutan sendika üyeleri cami çıkışında vatandaşa gül suyu dökerek lokum ikram etti. Sendika Başkanı Abdulvahap Akıncı, “Aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Sendika olarak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez’de metruk binalar yıkılıyor18 Mart 2017 Cumartesi 11:21
  • Yükseklerde kar alarmı! Ekipler teyakuzda18 Mart 2017 Cumartesi 10:35
  • Kocaeli’nin yüzde 6,6'sı...18 Mart 2017 Cumartesi 10:00
  • HAYAT KURTARICI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ17 Mart 2017 Cuma 22:47
  • Cami önlerinde buğday aşı çorbası dağıtıldı17 Mart 2017 Cuma 19:15
  • Başkan Doğan, üniversite pazarında incelemelerde bulundu17 Mart 2017 Cuma 18:18
  • İzmit’te kaçak yapıya geçit yok17 Mart 2017 Cuma 18:05
  • Darıca Kent Konseyi Çanakkale Zaferini kutladı17 Mart 2017 Cuma 17:56
  • Çocuklar fidan dikti17 Mart 2017 Cuma 16:34
  • Üzülmez’den 18 Mart Şehitler Günü Mesajı17 Mart 2017 Cuma 16:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti