Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube’den birlik yemeği

Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 No’lu Şube üyeleri Antikkapı Restoran’da düzenlenen 2’nci Birlik ve Beraberlik Yemeği’nde bir araya geldi.

Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz da katıldı.

GÖNÜL BAĞI KURDUK

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen 2 No’lu Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı, “Memur Sen ve Eğitim Bir Sen dediğimizde aklımıza Mehmet Akif İnan gelir. 14 Şubat 1992’de Eğitim Bir Sen’i kurdu. Savaşmadan, kavga etmeden, uzlaşarak bir şeyleri ikna etmenin de mümkün olduğunu gördük. Şimdiye kadar düşündüğünüz gibi sendikacılığın özlük haklarından ibaret olmadığını net bir sendikacılık anlayışına sahip olduğunu görmekteyiz. Geldiğimiz süreçte demokrasi, insan hakları yönünde ne kadar muazzam bir mücadele verdiğimizi tüm dünya izledi. Bizler millet için yapılan her şeyin yanındayız. Kısa süre içerisinde iş arkadaşlarımızla gönül bağını kurduk. Türkiye’de en yüksek promosyon rakamını geçen sene Eğitim Bir Sen kazandı” dedi. Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ise, “Üniversitede birçoğu Eğitim Bir Sen’in adını kullanmaya korkardı. O döneme rağmen Eğitim Bir Sen’e üye olan arkadaşlarımıza sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Bu şehirde “KOÜ Gezi için ayakta” şeklindeki manşeti unutmuyorum. Ben Eğitim Bir Sen’in Kocaeli Üniversitesi’nin değişimi ve gelişimi için önemli adımlar atacağına inanıyorum” dedi.

EVET MÜHRÜNÜ VURACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Eğitim için elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet edemeyen bir belediyenin başkanı olsan ne olur. AK Parti iktidarından önce belediyenin parası başkana gidiyordu, ona buna gidiyordu. Hizmet sıfırdı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi, tüm kentte Büyükşehir şemsiyesi altında ana hizmetini vermeye başladı. Şehri sahiplendik. Örgütsüz teşkilatla yol almak mümkün değil. Memurlarımız da teşkilatlandıkça ilerde faydasını görecekler. İnşallah 16 Nisan’da hep birlikte sandığa gideceğiz ve ‘evet’ mührünü vuracağız. Bu hepimizin görevidir. Ayağımızda bağlar var. Türkiye koalisyon döneminde hep gerilemiştir. Bu yasa tasarısında hükümet kurma yetkisini, güvenoyu veriyoruz. Daha hızlı karar alınacak. Bizi çökertmek isteyenlere inat daha çok çalışacağız” dedi.

Ayşegül KALAYCI