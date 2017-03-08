Eğitim Bir Sen’de açılış günü

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Yenişehir Mahallesi Koçak Sokak Mehmet Akif İnan Apartmanı Kat:3-4 adresine taşınan Eğitim-Bir Sen Kocaeli Şubesi’nin resmi açılış töreni bugün 14.00’te yapılacak.

Açılış törenine Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katılacak.

Memur-Sen Genel Başkanı da olan Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılış töreni sonrası akşam saat 19.00’da da Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bir konferans verecek. Yalçın, “Memur Sen’e Davet, Tercihimiz Evet” konulu program görüşlerini aktaracak. Memur Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Şahin Yaşlık, programa 1500 kişinin davet edildiğini açıkladı.