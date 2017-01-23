Eğitim Bir Sen’de temsilcilere eğitim

Memur-Sen’e bağlı olarak faaliyet gösteren Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube yönetimi tarafından, İş Yeri Birim Temsilcileri Eğitimi düzenlendi.

Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı ve başkan yardımcısı Mehmet Emin Yardımcı tarafından İş Yeri Birim Temsilcilerine yönelik ‘‘Sendikal Hareket ve Teşkilat Kültürü ”, ‘‘Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi” ve Kazanımlar’’ ana başlıkları altında eğitim verildi.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ, İSİMSİZ KAHRAMANLARDIR

Eğitim ile ilgili bilgi veren Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı, “Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube olarak kendi medeniyetimizin değerleri ışığında yeniden üreterek sorumlu bir sendikacılık yapmak üzere yola çıktık. Eğitim-Bir-Sen’in iş yeri temsilcileriyle ilgili olarak bir bölüm açmak istiyorum. Onlar, demokratik sendikacılığın gelişmesinde hayati derecede önemli yöneticilerdir. Sendikal sorunlara ve eylem kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin yapılan toplantılar ve tartışmalarda yüzümüzü işyerlerine dönelim ifadesinin anlamının bu işlevlerinde saklı olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla ‘İşyerlerine yüzünü değil sırtını dönen sendikal anlayış kaybetmeye mahkumdur.’ yargısı tartışmasız doğrudur. Bu misyonları itibariyle, işyeri temsilcileri sendikaların, isimsiz kahramanlarıdır diyebiliriz” dedi.

Ayşegül KALAYCI