  • BIST 83.124
  • Altın 147,600
  • Dolar 3,7839
  • Euro 4,0578
  • Kocaeli 8 °C

Eğitim Bir Sen’de temsilcilere eğitim

»
Eğitim Bir Sen’de temsilcilere eğitim
Memur-Sen’e bağlı olarak faaliyet gösteren Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube yönetimi tarafından, İş Yeri Birim Temsilcileri Eğitimi düzenlendi.

Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı ve başkan yardımcısı Mehmet Emin Yardımcı tarafından İş Yeri Birim Temsilcilerine yönelik  ‘‘Sendikal Hareket ve Teşkilat Kültürü ”, ‘‘Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi” ve Kazanımlar’’ ana başlıkları altında eğitim verildi.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ, İSİMSİZ KAHRAMANLARDIR

Eğitim ile ilgili bilgi veren Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı, “Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube olarak kendi medeniyetimizin değerleri ışığında yeniden üreterek sorumlu bir sendikacılık yapmak üzere yola çıktık. Eğitim-Bir-Sen’in iş yeri temsilcileriyle ilgili olarak bir bölüm açmak istiyorum. Onlar, demokratik sendikacılığın gelişmesinde hayati derecede önemli yöneticilerdir. Sendikal sorunlara ve eylem kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin yapılan toplantılar ve tartışmalarda yüzümüzü işyerlerine dönelim ifadesinin anlamının bu işlevlerinde saklı olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla ‘İşyerlerine yüzünü değil sırtını dönen sendikal anlayış kaybetmeye mahkumdur.’ yargısı tartışmasız doğrudur. Bu misyonları itibariyle, işyeri temsilcileri sendikaların, isimsiz kahramanlarıdır diyebiliriz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 62 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 761 aile Körfez Kart23 Ocak 2017 Pazartesi 15:16
  • VM Medical Park’ta 2. Sömestr Şenliği23 Ocak 2017 Pazartesi 15:09
  • Önce Kuran-ı Kerim ziyafeti, sonra sahlep ve simit ikramı23 Ocak 2017 Pazartesi 15:07
  • Kırımlılar’ın özel kahvaltısı23 Ocak 2017 Pazartesi 15:04
  • Hemşeri dernekleri Vanlılar’ın misafiri23 Ocak 2017 Pazartesi 15:02
  • Vefat eden Büro Memur-Sen üyesinin ailesine 15 bin TL çek23 Ocak 2017 Pazartesi 14:30
  • Arslanbey'de kültür merkezi yükseliyor23 Ocak 2017 Pazartesi 12:13
  • Saklı kalmış lezzetler açığa çıkacak23 Ocak 2017 Pazartesi 11:36
  • İzmit'te 19 binanın dış cephesi iyileştirilecek23 Ocak 2017 Pazartesi 11:09
  • Kocaelililer dikkat! Kar geri geliyor23 Ocak 2017 Pazartesi 00:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti