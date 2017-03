Eğitim Bir Sen’in yeni binası açıldı

Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen Kocaeli Şubesi’nin yeni binasının ve Büro Memur Sen Kocaeli 3 Nolu Şube’nin yeni yerinin resmi açılışı Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımıyla gerçekleşti.

İzmit Yenişehir Mahallesi Mehmet Akif İnan Apartmanı’nda hizmet verecek olan binanın açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Metin Yılancı, Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Yard. Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, Büro Memur Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, şube başkanları ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

HEDEF 10 BİN ÜYEYİ AŞMAK

Törende konuşan Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, “Bugün açılışını yaptığımız sendika binamız ile 2014 Kasım ayında devraldığımız bayrağı daha da yukarı taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizden önce görev yapan şube başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ediyoruz. Şu an görev yapan arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi iletiyoruz. 2014 yılından kongremizde verdiğimiz vaatleri yerine getirdik. Şu anda Kocaeli’deki 12 ilçenin tamamında yetkiyi almış, 12 kişiyle aldığımız yetkiyi iki binli farklara taşımış, kendi taşıtımızı ve hizmet binamızı almış durumdayız. Hedefimiz en kısa zamanda ilimizdeki eğitim kolu çalışanlarının en az yüzde 50’sini üyemiz yapmak, 10 bin üye sayısını aşmaktır. Yeni binamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HAYIRLI OLSUN

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Burada gerçekten hakkın peşinde olan gerçek sendikacılıkta Eğitim Bir Sen’in 1 Nolu Şubesi’nin yeni yerini açıyoruz. Bu hak yolunda, alın teri mücadelesi veren, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler de İzmit Belediyesi olarak hep hakkın, hukukun, adaletin yanında olduk. Bunun için mücadele ettik. Bazen bir sendikacı gibi düşündük. Daha iyisini yapmak için gayret ettik. Sizler bunun baş aktörlerisiniz. Hep hakkın yanında olacağız. Ama bunu yaparken bir de vatanımızın, milletimizin, geleceğimizin yanında olacağız. Bunları birlikte yaptığımızda gerçek hak, hukuk, adalet olacaktır. Yeni binamız hayırlı olsun” dedi.

HER ŞEYİN BAŞI EĞITİM

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Eğitim deyince akan sular duruyor. Her şeyin başı eğitim. İnsan yaşadığı her an bir şeyler öğreniyor. Hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalara bakıldığında geçmişle bugün arasında büyük kalite farkı var. Kocaeli Büyükşehir belediyesi olarak biz şanslı bir belediyeyiz. Çünkü belediye başkanımız eğitim kökenli. Yaptığımız hizmetlerde eğitime çok önem veriyoruz. Çocuklarımıza tablet bilgisayarlar dağıtıyoruz, 200 bini geçtik. Okulların fiziki iyileştirmelerine katkı veriyoruz. Lisede üniversitede okuyan kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. Eğitime yapılan yatırımın karşılığı ödenemez. Sendika binamızın ülkemize, kentimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.