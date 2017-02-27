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Eğitim Bir’li kadınlar ziyaret turunda

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Eğitim Bir’li kadınlar ziyaret turunda

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, Eğitim Bir-Sen 2 No’lu Şube Kadın Kolları Komisyon Başkanı Dürdane Kanlıkavak, Doç. Dr. Gönül Kaya Özbağ, Doç. Dr. Ayşe Günsel, Arş. Gör. Tülay Yazıcı, Gülaydın Sarıtaş, Arzu Erokutan Kasap, Hülya Doğancı Altan, Emine Gülenay ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe İnan Yılman’ı makamında  kabul etti.

Eğitim Bir-Sen 2 No’lu Şube Kadın Kolları Başkanı Dürdane Kanlıkavak çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır ise, Kocaeli Eğitim Bir-Sen 2 No’lu Şube Kadın Kolları Komisyonuna yönetimin çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

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