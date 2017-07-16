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Eğitim İş: “Darbeler insanlık suçudur”

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Eğitim İş: “Darbeler insanlık suçudur”
Eğitim İş Kocaeli Şubesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener okudu.

Darbelerin insanlık suçu olduğunu söyleyen Şener, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde lanet bir darbe girişimine sahne olmuş, demokrasi askıya alınmaya çalışılmış, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ulusumuzun iradesini temsil eden TBMM bombalanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenlik temelinde kurulmuştur. Milletin iradesi yok sayılarak milli egemenliğe ve demokrasiye hukuk dışı müdahalede bulunulması kabul edilemez Geçmişte ülkemizde gerçekleştirilen darbeler ulusumuzu büyük acılar yaşatmış, demokrasi ve hukuk devleti anlayışı büyük yaralar almıştır.

İKTİDAR, DARBE GİRİŞİMİNİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Atatürk Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlıktan, tam demokrasiden ve özgürlükten yana eğitim emekçileri olarak bizler, darbe girişimine karşı tepkimizi o tarihte çok net ifade etmiş, siyasi iktidara da demokrasi ve millet iradesinin yegane teminatı ve koruyucusunun şahıslar değil, laik, demokratik sosyal hukuk devleti olduğunu hatırlatmıştık. Ancak iktidar, 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek OHAL kararı ile parlamentoyu fiilen askıya almış, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlamış, darbeyle ilgisi olmayan ama kendisine muhalif olan herkesi susturmanın derdine düşmüştür.

EĞİTİM İŞ, CUMHURİYET’İ KORUMAYA KARARLI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük devrimim’ dediği laik Türkiye Cumhuriyeti’ne içten ve dıştan yönelebilecek tehditlere karşı, bugün her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Ulusumuz, gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Eğitim-İş, tam bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, üniter devlet yapısı içinde korumaya ve sonsuza kadar yaşatmaya kararlıdır.”

Ayşegül KALAYCI

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