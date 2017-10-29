Eğitim-İş, kuruluşunu ve Cumhuriyet’i kutladı

Düzenlenen organizasyona; Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kütük, MYK Genel Örgütlenme Sekreteri Bilal Şener, DSP, CHP, ADD, Emekli Sen, KYÖD, ÇYDD yöneticileri katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Emine Çalık, “Atatürk 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıktığında milli mücadeleyi başlattı. 29 Ekim 1923’te ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare şekli Cumhuriyet yönetimidir’ diyerek Cumhuriyet’i ilan etti. Türkiye Cumhuriyet laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam edecektir. Yeter ki bizler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. Bizlere ve gelecek nesillere düşen görev Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmaktır. Eğitim Sen olarak haykırıyoruz; Bilimsel, çağdaş, laik, demokratik eğitim, Atatürk ilke ve inkılapları ve Cumhuriyet’in kazanımlarının savunucusuyuz ve bekçisiyiz” dedi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK Genel Örgütlenme Sekreteri Bilal Şener, “Ülkemizin içine bulunduğu şartlara baktığımda eğitim camiasın içinde hükümetin sürekli bakanları değişiyor fikri ve zikri değişmiyor. Bu bakanlar eğitim çalışanlarını ve öğretmenleri sevmiyor hatta nefret ediyor diyebiliriz. Acaba özel olarak seçiyorlar mı diye düşünüyoruz. Öğretmenden ne istersiniz diye düşünüyoruz. Şimdi performans çıkardılar. Öğretmenlere puan verilmesi performans sistem getirilmesi için bir çalışma yürütüldü. Geçem dönem müdürler verdi. Müdürlerin bile bu işi yapamadığı bir yerde bizi veli ve öğrenciye öğretmene puanlatırsanız halimiz nice olur. 3 sendikada sert tepki gösterdi. Hatta yargıya da taşıyacağız. Atatürk’ün ‘Milletvekili maaşları öğretmen maaşlarını geçmesin’ dediği bir dönemden ‘öğretmen de kimmiş’ dendiği dönemlere kaldık. Öğretmenlerin her geçem gün saygınlığını yitirdiği dönemde onları en saygın noktaya taşımak için çalışacağız” dedi.

MÜCADELEMİZİ ORTAKLAŞTIRALIM

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Kütük, “Önümüzdeki süreçte işimiz çok zor. Uzun bir süreç olacak. Dallarımız farklı olabilir. Ortak kaygımız Cumhuriyet, laiklik demokrasi ve eşitlik ve özgürlükse güçlerimizi birleştirmeye, mücadeleyi ortaklaştırmaya ihtiyacımız var. Türkiye bu anlamda 16 Nisan’da önemli bir adım atmıştı. Ülkemizin 15 yılına imza atmış sorunların sorumlusu olan siyasal iradeyi değiştirmek için bir şans var. 15 Temmuz sonrasında FETÖ operasyonları bahane edilerek muhaliflerin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Eğitim iş olarak tüm emekçilere birlikte mücadele çağrısı yapıyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI