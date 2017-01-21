Eğitim İş, yarıyıl  raporunu yayınladı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası ( Eğitim-İş) Kocaeli Şubesi tarafından 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Değerlendirme Raporu yayınlandı.

Eğitim İş Kocaeli Şubesi’nde bugün bir basın açıklaması düzenledi. Şube Başkanı Bilal Şener, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Değerlendirme Raporu okundu. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmen açığı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde ettiğimiz rakamlara göre, 30 bin 470 öğretmen meslekten çıkarıldı. 15 Temmuz öncesinde 65 bin civarında olan MEB’deki kadrolu öğretmen açığı, 15 Temmuz sonrasında iki katına çıkmıştır. Bu verilere göre okulların açılmasıyla yaklaşık 1 milyon 511 bin 200 öğrenci öğretmensiz kalmıştır. Öğretmen açığının yarattığı sorunlara ek olarak, 18 milyon öğrenci ders kitabı olmadan eğitim öğretime başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm okullarda ders kitapları, yardımcı kaynak kitaplarla, okul ve sınıf kütüphanelerindeki öykü, roman gibi kitaplardan FETÖ bağlantılı yayınevlerinde basılanların toplatılmasını istemesinin ardından bazı derslerin kitaplarının dağıtımı yapılamadı. Öğrenciler ve öğretmenler “PDF” formatındaki kitaplardan yararlanmaya mahkum edildi. Cemaate ait okullar imam hatiplere dönüştürüldü. Darbe girişiminin ardından ise kapatılan 1060 okulun yüzde 80’i, en fazla öğrenci kontenjan açığı imam hatiplerde olmasına rağmen, imam hatip okuluna dönüştürüldü.

İMAM HATİP OKULLARI ARTTI

MEB’in 2015-2016 öğretim yılı verilerine göre Türkiye genelindeki bin 149 imam hatip lisesinde 677 bin 205 öğrenci, bin 961 imam hatip ortaokulunda ise 524 bin 295 olmak üzere 1 milyon 201 bin 500 öğrenci bulunmaktadır. Bu sayı, imam hatibe dönüştürülen cemaat okullarıyla birlikte bu eğitim öğretim yılında daha da artmıştır. Bütçeden yine eğitime pay yok. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, okul, derslik, öğretmen ihtiyacı ve altyapı sorunlarına rağmen 2017 yılı için 85 milyar 49 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yıllardır eğitime en çok pay ayırdığını iddia eden AKP Hükümeti, 2017 yılı için de sadece zorunlu harcamaları karşılayan bir bütçe hazırlayarak eğitim harcamalarının yükünü yine velilerin ve hayırsever vatandaşların sırtına yükleyecektir. MEB bütçesinin büyük bölümü personel giderlerine (yüzde 79) ayrılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin payı yüzde 10, cari transferler yüzde 3, diğer giderler ise yüzde 8’dir. OECD ülkelerinde milli gelirin ortalama yüzde 6’sı eğitime ayrılmaktayken, MEB’in 2017 bütçesinin milli gelire oranı sadece yüzde 3,54’tür. Öngörülen milli eğitim bütçesiyle parasız, nitelikli ve herkese eğitim anlayışının yaşama geçirilmesi mümkün değildir. Pisa sonuçları eğitimdeki kötü gidişatın göstergesi oldu. 6 Aralık 2016 tarihinde OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen PİSA sınavlarının sonuçları açıklanmıştır.”

