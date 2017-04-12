Eğitim işi tamam, torbalar pazar günü 05.00’te teslim

16 Nisan pazar günü referandumda İzmit 1.Bölge’de görev yapacak sandık görevlileri, bugün SDKM’de eğitimden geçirildi.

Sandık görevlilerine seçim günü nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. YSK’nın aldığı karar uyarınca, seçim torbaları bina görevlilerine pazar günü saat 05.00’de teslim edilecek, oy kullanma da saat 08.00’de başlayacak.

SIKINTI YARATIR MI?

Bina sorumlularının seçim torbalarını almak için çok erken kalkıp, ilçe seçim kurullarına ulaşması gerekiyor. Gelirken ve torbaları alıp, görev yapacakları binalara giderken ulaşımda bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması da gerekiyor.

İZMİT’TE 74 BİNA

1.İlçe’de 32 bina görevlisi 273 sandık başkanı, 2.İlçe’de 42 bina sorumlusu ve 416 sandık başkanı görev yapacak. İzmit’te toplam 696 sandık bulunuyor. İzmit 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur, “Seçim günü halkın gerçek iradesini sandığa yansımasında aracıyız” dedi, sandık başkanlarına dikkat etmeleri gereken konuları aktardı.

Şennur YILDIZ

